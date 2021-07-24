Самому молодому было 39 лет: в Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли 15 человек

В Волгоградской области 24 июля суточный рекорд по числу смертей за всю пандемию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Волгоградской области 24 июля было зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса. За сутки скончались 15 человек. Жертвами вируса стали девять женщин и шестеро мужчин. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, самому молодому погибшему было 39 лет. У всех умерших пациентов были хронические заболевания.

39-летний житель Волгограда, почувствовав признаки ковида, вызвал бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали в 15-ю больницу, но медикам спасти его не удалось. У него было хроническое вирусное заболевание. Резко стало плохо 47-летней женщине из Камышина. Она вызвала неотложку, которая отвезла ее в городскую больницу №1. Ковид и двусторонняя пневмония продолжали прогрессировать. Пациентка, у которой были хронические вирусные заболевания, скончалась. Не удалось спасти и 59-летнюю жительницу Михайловки, которую положили в ЦРБ. У нее были проблемы с бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системами, онкологическое заболевание.

В течение десяти дней занималась самолечением 74-летняя волгоградка. Только после этого она позвонила в скорую, которая госпитализировала ее в 7-ю больницу. Три жителя Волгограда, которым было 80, 81 и 82 года, несколько дней вовсе игнорировали болезнь и не принимали никаких лекарств. Но потом все же обратились к медикам. К сожалению, время было упущено.

67-летней женщине из Михайловки врач назначил лечение на дому. Только оно не помогало. Пациентку положили в госпиталь, но спасти ее не удалось. Самому возрастному умершему за последние сутки от ковида было 92 года. Пожилой мужчина проживал в Ленинском районе. Также скончались 62-х, 72-х, 74-х, 75-летние волгоградки, 76-летняя пенсионерка из Камышина, 77-летний мужчина из Чернышковского района.