В Советском районе снесут гаражи

В Советском районе Волгограда снесут гаражи. Но не все, а только 3 объекта, которые признали самовольно установленными. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованное распоряжение администрации Советского района. Собственники за свой счет должны демонтировать 3 гаража на улице Родниковой – кадастровый номер земельного участка 34:34:060044:3684. Под снос пойдут металлические гаражи красного и серого цветов, площадь каждого 18 квадратных метров. Также необходимо разобрать частично разрушенное кирпичное строение размером 3 на 6 метров.

Владельцы гаражей должны снести объекты и убрать мусор в течение пяти рабочих дней с момента заседания комиссии по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов. Оно состоялось 20 июля. Если собственники сами не займутся демонтажем в установленный срок, то это сделает «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района». Однако за эту работу волгоградцам придется потом заплатить.