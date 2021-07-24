Ростовчанин и оренбуржец погибли в страшной аварии в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ночью на 150 километре трассы «Волгоград-Сальск» в Котельниковском районе произошла страшная авария с двумя погибшими. 19-летний житель Ростовской области за рулем «ВАЗ-2110» в 1.35 не справился с управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с «Hyundai Solaris». Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. За рулем иномарки был 48-летний житель Оренбургской области.

В результате происшествия оба водителя от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Пострадали еще 38-летняя и 18-летняя пассажирки автомобиля «Hyundai Solaris». Их доставили в больницу. На месте ДТП работали наряди ГИБДД и спасатели.