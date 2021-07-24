Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в причинах смерти школьника

Фото: Следственный комитет РФ

На днях в поселке Торгун Старополтавского района произошла трагедия. Мертвым был найдет 14-летний мальчик. Что стало причиной смерти подростка в Волгоградской области, установят следователи. Однако родители школьника указывают на недостатки предварительного следствия. На это обратил внимание председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СК РФ, Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела. Следователи должны изучить все доводы о смерти мальчика, которые публиковались в СМИ.