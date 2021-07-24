Комитет информационных технологий Волгоградской области задолжал 75 миллионов за камеры фиксации ПДД

Споры вызывает концессионный контракт по созданию системы видео- и фотофиксации нарушений ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде состоялось очередное заседание в арбитражном суде о взыскании с регионального комитета информационных технологий долга в 75 миллионов рублей. Такую сумму орган исполнительной власти не выплатил компании ООО «Система» по концессионному соглашению на создание системы фиксации ПДД. В качестве третьего лица в деле участвует Волгоградское УФАС России.

При формировании конкурсной документации на право заключение контракта на создание системы фиксации комитетом были допущены нарушения Закона о концессионных соглашениях. Такое решение вынесло УФАС. Однако оно было обжаловано и отменено. Тогда антимонопольный орган обратился в Верховный суд России, сообщили «КП-Волгоград» в УФАС России по Волгоградской области.

- Антимонопольный орган еще до начала судебного разбирательства обладал информацией, что 25 августа 2020 года было заключено дополнительное соглашение к концессионному соглашению, в котором, в том числе, содержалось условие об увеличении количества камер до 94, вместо 37 изначально предусмотренных. А это автоматически предусматривает увеличение выплат бюджетных средств в пользу ООО «Система», - отметили в УФАС.

При этом антимонопольная служба не давала согласия на заключение дополнительного договора. Он был расторгнут в ноябре с даты его подписания, но количество камер на дорогах региона не соответствовало концессионному соглашению.

- В ходе рассмотрения судебного дела ООО «Система» представлены акты ввода в эксплуатацию камер ПДД в количестве 65 штук, против 37 предусмотренных Концессионным соглашением, 28 из них введены в эксплуатацию в августе – декабре 2020 года. При этом в материалах дела отсутствует акт приемки этих камер комитетом во исполнение Концессионного соглашения. Все это вызвало сомнения объективности расчета взыскиваемых сумм, - сообщили в УФАС.

Многие камеры имеют непонятный статус – работают они или нет. При этом штрафы за нарушения водителям регулярно начисляются. В антимонопольной службе надеются, что суд разберется в сложившейся ситуации.