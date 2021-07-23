Волгоградцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ

Жители региона 25 и 27 июля увидят на улицах авто с надписями "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021". Это традиционный автопробег мобильных пунктов по тестированию на инфекцию. Минздрав России проводит акцию в городах 50 регионов.

Мобильные пункты для тестирования на ВИЧ разместят у торговых центров и культурно-развлекательных заведений Волгограда, Волжского и Камышина. Жители области потратят на анализ всего 15 минут. На экспресс-тесте медики расскажут о путях передачи вируса и необходимости регулярного обследования.

По данным облздрава, бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию с начала года прошли почти 310 тысяч жителей региона. Этот показатель на 8,5% больше, чем в первом полугодии 2020го. А количество новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе уменьшилось на 19%.

Бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Узнать свой статус можно будет 25 и 27 июля по следующим адресам:

25 июля Волгоград с 12 до 18 часов, ул.им.Землячки, д.110Б (парковочная площадка перед ТРК "Мармелад").

25 июля Волжский с 12 до 18 часов, ул.Александрова, д. 18А (парковочная площадка перед ТРК "ВолгаМолл").

27 июля Камышин с 12 до 18 часов, ул.Ленина, д.17 (площадь перед ДК "Текстильщик").