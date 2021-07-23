Мужчину спасли с 16 этажа многоквартирного дома в Волгограде

ЧП в центре Волгограда завершилось без пострадавших. Ранее «КП-Волгоград» писала, что неизвестный мужчина забрался на карниз 16 этажа дома по Бакинской 13. В полиции рассказали, что вызов по этому адресу поступил в 15 часов. Очевидец сообщил, что мужчина ходит по крыше, а не по подоконнику. На место выехал наряд. Свидетели происшествия рассказали также о пожарных машинах во дворе, МЧС и скорой.

Накануне стали известны причины такого поведения мужчины. 43-летний волгоградец выпивал спиртное вместе со знакомыми мужчиной и женщиной, в какой-то момент он вылез на карниз окна 16го этажа.

-У волгоградца были мысли свести счеты с жизнью, - прокомментировали "КП-Волгоград" в пресс-службе регионального управления МВД.

Приехавшие сотрудники полиции пытались вскрыть дверь, женщина внутри квартиры уговаривала мужчину не совершать необдуманных поступков. Он передумал. Жителя передали спецбригаде медиков.