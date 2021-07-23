В Волгограде мужчина больше часа ходит по карнизу на 16 этаже

В центре Волгограда происходит чрезвычайная ситуация. Мужчина на 16 этаже дома по Бакинской 13 забрался на карниз и отказывается возвращаться в квартиру. Так утверждают очевидцы.

В полиции «КП-Волгоград» заявили, что примерно в 15 часов им поступил вызов с этого адреса. Звонивший сообщил, что мужчина ходит по крыше, а не по карнизу или подоконнику. На место выехал наряд полиции. Как рассказывают очевидцы, во дворе дома на Бакинской также есть пожарные машины, МЧС и скорая помощь. Спасатели ведут переговоры с мужчиной и просят его спуститься с опасной высоты. Наша редакция следит за развитием события.