Ремонт моста через Пичугу в Волгоградской области готов почти на половину

Из-за ремонта автомобили по мосту двигаются по одной полосе Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ежедневно автомобилисты выстраиваются в пробках на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. На 657-м километре федеральной дороги продолжается ремонт поста через Пичугу. На время работ было введено реверсивное движение – автомобили в каждом направлении двигаются по очереди по одной полосе. Закончиться ремонт должен осенью. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград, на сегодняшний день готовность объекта составляет 45%.

Во время ремонта перед рабочими стоит задача усилить русловое сталежелезобетонное пролетное строение и частично заменить балки берегового железобетонного пролета. Если этого не сделать, то в дальнейшем мост стал бы опасен для проезда. Сейчас машины ездят по левой половине моста, где ремонт уже полностью завершился. Там заменили крайние балки и опорные части железобетонного пролета, укрепили конус, положили асфальт, устроили тротуары и водоотвод.

- До октября этого года предстоит завершить аналогичный фронт работ на правой половине моста, - отметили в Упродор Москва – Волгоград.

Строители работают в две смены. Ежедневно мост через реку Пичуга ремонтируют более 60 человек и 15 единиц техники. Реверсивное движение по путепроводу будет организовано до конца работ. В часы пик управление движение проводится в ручном режиме, в регулировании принимают участие сотрудники Госавтоинспекции.

- ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приносит свои извинения за временные неудобства, просит отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки, - добавили в Управлении автомобильной дороги.