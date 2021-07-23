20-летнего волгоградца подозревают в нападении с ножом на маленького брата

Страшное нападение произошло вчера в Калаче-на-Дону. 8-летнего мальчика привезли в больницу с ножевым ранением живота. Региональный Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Как «КП-Волгоград» рассказали в ведомстве, ребенок был дома вместе с 20-летним сводным братом, мама была на работе. В какой-то молодой человек схватил нож и начал бегать с оружием за маленьким родственником. Но мальчик оступился и упал, старший брат догнал его и нарочно или специально ранил 8-летнего ребенка в живот. На крики прибежала соседка, она и вызвала скорую помощь и правоохранительные органы.

Сейчас мальчик лежит в реанимации водной из волгоградских больниц. Медики говорят, что его состояние тяжелое. Старшего брата задержали. Сообщается, что следствие проверяет версию о том, что он ранил ребенка ножом под воздействием наркотиков.