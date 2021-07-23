28-летний житель Волгоградской области скончался от коронавируса

44-летний мужчина лег в больницу через 2 дня, но его не спасли. Фото: архив "КП".

11 жителей Волгоградской области попали в печальную статистику летальных исходов оперативного штаба в пятницу, 23 июля. Самый молодой среди них – 28-летний молодой человек из Камышина. Ковид у него обнаружили во время обследования, и сразу отправили первую горбольницу Камышина с двусторонней ковидной пневмонией. К сожалению, несмотря на всю оказываемую помощь, молодой мужчина не смог победить болезнь. Видимо, столь тяжелое течение ковида у него было из-за хронических заболеваний иммунной системы.

Не смог выкарабкаться и 44-летний мужчина из Котельниковского района, хотя в больницу его забрали через 2 дня после появления симптомов. Его лечили 22-й больнице Волгограда, но все усилия врачей были тщетными, молодой организм не справился. В облздраве говорят, что у мужчины были хронические заболевания эндокринной системы.

В списке погибших сегодня 62-летняя жительница Волгограда, 71-летний житель Клетского района, 79- летний мужчина из Кумылги, 68-летняя камышанка, 66-летний волгоградец, 75 летняя жительница Иловлинского района, 76-летняя женщина из Волгограда, 79-летняя волжанка, 82-летний волгоградец.