Прокуратура требует пожизненный срок для волгоградца, изнасиловавшего и убившего маленькую девочку

Прокуратура просит максимальное наказание для мужчины, который совершил жестокое преступление. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Прокуратура Волгоградской области обжаловала приговор в отношении 32-летнего жителя станицы Клетской. Алексея Старкина признали виновным за изнасилование и убийство 10-летней девочки. Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом тяжести содеянного и нераскаянности преступника, государственное обвинение посчитало приговор недостаточно суровым и в апелляционном порядке его обжаловало. Прокуратура настаивает на пожизненном заключении мужчины.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, прокурор в апелляционном представлении просит Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи изменить приговор суда первой инстанции. Оно должно быть ужесточено до пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

- О результатах апелляционного рассмотрения уголовного дела будет сообщено дополнительно, - отметили в региональной прокуратуре.

Напомним, вечером 4 ноября 2020 года Алексей Старкин, будучи пьяным, пришел в гости к своей знакомой в хуторе Поднижний Клетского района. Однако дома была только ее 10-летняя дочка. Мужчина предложил девочке пойти поискать маму. Однако это было лишь предлогом. На самом же деле он завел школьницу в лесной массив на окраине хутора, где изнасиловал ребенка. После этого Старкин задушил девочку, тело спрятал в лесополосе. Почти сутки школьница считалась без вести пропавшей. Об ее исчезновении сообщила мама. При этом семья 10-летней девочки была под наблюдением опеки. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Следственно-оперативная группа получила неопровержимые доказательства, что преступление совершил приятель матери убитой девочки.

Во время судебного разбирательства мужчина отказался от дачи показаний, а вину признал частично, отрицая причастность к изнасилованию и убийству.