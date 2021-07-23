Первый полетел: в Волгограде открылось авиасообщение с Турцией

Из волгоградского аэропорта начали улетать чартеры в Анталью Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 23 июля возобновилось авиасообщение с Турцией. Ранним утром пятницы из аэропорта Гумрак вылетел рейс в Анталью. Самолет авиакомпании «Red Wings» отправился в путь в 4.10 с 168 пассажирами на борту, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. Авиасообщение между городом-героем и турецкой Антальей будут выполнять 3 перевозчика.

С 27 июля авиакомпания «Ямал» вместе с туроператором «TUI» будет делать чартерные рейсы. По вторникам самолеты в Волгоград будут прилетать в 11.30, а отправляться в Анталью – в 13.30. по пятницам рейс из Турции в Гумраке будет приземляться 12.10, а улетать на курорт – в 14.10.

Компания «Северный ветер» совместно с туроператором «Pegas Touristic» будут связывать Волгоград и Анталью с 28 июля по средам и воскресеньям. В среду воздушные суда в Волгоград будут прилетать в 0.40, вылетать за границу – в 2.40. В воскресенье в нашем городе самолет будет в 8.00, а отправление обратно – в 10.00

Авиакомпания «AZUR Air» и турагентство «ANEX Tour» проведут полетную программу в Турцию в августе. 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 августа чартеры будут в Волгограде в 12.05, а вылетать в Анталью – в 14.00.