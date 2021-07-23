Варварскую обрезку деревьев запретят в Волгограде

Депутаты и чиновники наконец-то поняли, что такая обрезка уродует деревья и город. Фото: Екатерина СИМОХИНА

За так называемую "омолаживающую" обрезку деревьев» жители города ругают чиновников постоянно. Многие эксперты против этой технологии, считая ее варварской. Перестать уродовать деревья постоянно просят и жители, и профессиональные эксперты. И, похоже, людей услышали: накануне мэрия Волгограда внесла в гордуму проект, который вносит изменения в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений.

Чиновники тоже догадались, что омолаживающая обрезка уменьшает кроны деревьев и сокращает площадь затененных территорий, все таки тень от деревьев чуть ли не единственное в Волгограде, что спасает от летнего зноя. Кроме того обрубленные деревья без листьев хуже выполняют свою главную функцию - очищают воздух.

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в волгоградской городской думе, технологию обрезки деревьев предварительно обсуждали с общественностью и экспертами депутаты и руководством города. На одной из последних встреч с Виталием Лихачевым в апреле волгоградцы также подняли этот вопрос. По итогу глава города поручил структурным подразделениям мэрии проработать вопрос о запрете обрезки крон всех зеленых насаждений в Волгограде. Разрешат опил только кустарников, которые образуют живую изгородь.

Решение об утверждении проекта примет городская дума. Вопрос вынесут на общее голосование, когда документ рассмотрят депутаты комитета по экологии и благоустройству. Возможно, когда проект о запрете обрезки деревьев утвердят, в Волгограде утихнет спор хотя бы по этому вопросу.