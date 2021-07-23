Волгоградка отсудила у автобусного предприятия 300 тысяч за смерть своего отца

У ООО "Волгоградский автобусный парк" не получилось обжаловать решение суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Волгограда получит компенсацию морального вреда за смерть своего отца в ДТП с автобусом. Трагедия случилась 15 августа 2018 года. Водитель автобуса №79, отъезжая от остановки, наехал на вышедшего из транспорта волгоградцы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший скончался на месте, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Дочь погибшего обратилась в суд с иском к ООО «Волгоградский Автобусный Парк» о компенсации причиненного морального вреда.

Дзержинский районный суд Волгограда посчитал доказанным факт причинения истцу морального вреда в связи со смертью отца. С ООО «Волгоградский Автобусный Парк» в пользу женины взыскали компенсацию в размере 300 000 рублей. Однако транспортное предприятие решило обжаловать решение. Волгоградский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции. Сумма компенсации морального вреда осталась без изменения. Решение вступило в силу.