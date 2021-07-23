«Ротор» арендовал защитника «Спартака»

Илья Голосов с мячом. Фото: ФК "Спартак-Москва".

«Ротор» пополнил свои ряды новым футболистов. В волгоградский клуб перешел защитник Илья Голосов. 19-летний футболист проведет в составе сине-голубых один сезон. Он был арендован у московского «Спартака», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

Илья Голосов родился в Ростове-на-Дону. Футболом начал заниматься в школе «Ростова». В 2017 году он перебрался в Академию московского «Локомотива», став ее выпускником. И почти сразу после этого выступающий на позиции левого защитника футболист перешел в «Спартак». Сначала он играл за молодежную команду красно-белых, а затем за «Спартак-2» в ФНЛ. За основную команду московского клубы сыграл 3 матча в прошлом сезоне – 2 в РПЛ и 1 в Кубке страны. У Ильи Голосова контракт со «Спартаком» действует до конца июня 2024 года.

Напомним, 24 июля «Ротор» проведет матч 3-го тура первенства ФНЛ. На «Волгоград Арене» подопечные Дмитрия Хохлова примут хабаровский СКА. Начало встречи в 19.00.