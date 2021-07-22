В Волгограде подешевел интернет, но подорожали туризм и страхование

За путешествия волгоградцы вынуждены платить больше, чем в прошлом году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы уже устали удивляться постоянно растущим ценам на продукты и услуги. Но у Волгоградстата хорошие новости: в этом году на 2% подешевел интернет. Для тех, кто на удаленке, это приятный бонус. Снизилась на 1% стоимость аренды квартир.

Цены на некоторые услуги пока держатся на одной отметке.

- Это тарифы на услуги телевещания, по ремонту сложнобытовой техники, автомобилей, квартир, на услуги нянь и сиделок. Незначительно (в среднем на 0,3-0,5%) подорожали услуги в сфере образования, медицины, физкультуры, жилищные и банковские услуги, - добавили в Волгоградстате.

А вот остальные блага заметно подорожали. Особенно это касается отдыха. Теперь за туры по России, хостелы, машины напрокат волгоградцы платят на 5-9% больше. Стоимость путешествий в целом подскочила на 7%. За страхование люди вынуждены отдавать на 11% больше, чем в том году.