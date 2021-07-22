Жару сменят дожди и грозы: погода в Волгограде и области на 23 июля

На смену невыносимой жаре, которая мучила жителей Волгоградской области последние недели, придет долгожданная прохлада. Как сообщили «КП-Волгоград» в гидромецентре, температура снизится с 42 градусов до 26. А в некоторых районах региона и вовсе ожидается непогода. Синоптики передают сильные дожди, грозы и даже град. Ветер свежий - северный и северо-восточный, да еще и сильный. Местами его порывы достигнут 28 метров в секунду.

МЧС напоминает о правилах безопасности. При шквалистом ветре лучше обходить стороной шаткие конструкции, а машины не ставить под деревьями и щитами. В случае грозы и молнии стоит закрыть окна и двери.

Однако несмотря на снижение температур, в области сохраняется высокий риск пожаров. В основном это касается южных и центральных районов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮЛЯ

Волгоград: ночью +17...+19°, днем +24...+26º.

Волгоградская область: ночью +14...+19°; днем +21...+26°.