В Волгоградской области ночью при пожаре на даче погибли супруги

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых супругов в результате пожара. ЧП произошло минувшей ночью, 22 июля. Огонь вспыхнул на улице Цветочной в СНТ «Центральный» в селе Пичуга Дубовского района. Задымление увидели соседи, которые вызвали пожарных в 1.44. На место прибыли расчеты 35-й пожарно-спасательной части. Как рассказали «КП-Волгоград», горел дом размером 4 на 5 метров и пристройка 4 на 3 метров по всей площади.

Огонь был потушен в 2.38, но спасти семейную пару не удалось. Очаг возгорания расположен в помещении кухни, где была установлена дровяная печь, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР России по региону.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в областном СУ СКР.