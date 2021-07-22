Видео: в Волгограде в столкновении легковушек пострадала женщина, которая просто переходила дорогу

Одна машина притормозила на зебре, а вторая врезалась и толкнула ее вперед. Фото: кадр с видеокамер наблюдения.

Вот что значит оказаться не в то время и не в том месте. 57-летняя волгоградка переходила дорогу на шоссе Авиаторов около 10 утра 21 июля. Шла на зеленый, правила соблюдала. Невольно она стала пострадавшей в столкновении двух автомобилей. На видео с камер наблюдения видно, как отечественная легковушка притормозила на «зебре», пропуская пешехода, а иномарка врезается ей взад, после чего впереди стоящая машина буквально прыгает на пешехода.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летний водитель на «Киа» выезжал на шоссе в сторону Ангарской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21144». Сами водители целые, а волгоградку, которая переходила дорогу, увезли в больницу.

За прошедшие сутки в области случилось немало ДТП с пьяными. Два человека пострадали во вчерашней аварии в Руднянском районе. Один из них - виновник ДТП - 31-летний пьяный водитель, ранее лишенный прав. Он ехал на «Дэу Матиз» по Пионерской в сторону улицы Октябрьской, около одного из домов машина опрокинулась. Нетрезвого водителя и его пассажирку госпитализировали.

Нетрезвый пешеход в Волжском переходил дорогу в неположенном месте и попал в ДТП. По предварительным данным, 58-летний водитель за рулём «ВАЗ-21011» ехал по бульвару Профсоюзов в сторону площади Труда и сбил мужчину. 60-летний волжанин был пьян и переходил проезжую часть в неустановленном месте недалеко от зебры. Его доставили в больницу.

Еще один пьяный попал под колеса в Волжском на улице Пушкина. Он шёл по обочине со стороны улицы Молодежной в сторону кольца ВПЗ. Пешехода доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские по фрагментам стёкол фар установили марку скрывшегося авто. Водителя «ВАЗ-2112» задержали. На 20-летнего волжанина составили административный материал за оставление места аварии.