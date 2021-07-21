В Волгограде 22 июля без электричества останутся 4 района

Электричества в домах волгоградцев не будет весь день Фото: Эдуард Пальгунов

Не во всех домах Волгограда в четверг днем будут работать холодильники, микроволновки, компьютеры, телевизоры. Очередные плановые ремонтные и профилактические работы электрооборудования не пройдут без отключения света. 22 июля в Волгограде электроснабжение будет отсутствовать на 22-х улицах в четырех районах. Частично обесточат Красноармейский, Кировский, Дзержинский и Тракторозаводский районы, сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Тракторозаводском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 по адресам: улица Бакунина, 11, 17; улица Новая, 32, 38; улица Водопадная, 1-11, 2-20; улица Муромская, 1-21, 21а, 2-14, 4б; улица Боткина, 88; улица Баумана, 70-84, 57-75.

В Дзержинском районе без электричества останется только одна улица. С 11.00 до 16.00 придется обходиться без электроприборов жителям улицы Севастопольской, 39-43, 43а, 45, 45а, 47-51, 38-42, 42а, 46, 48-58, 57, 57а, 59, 61.

В Кировском районе света не будет с утра и почти до наступления сумерек. С 9.00 до 19.00 не будет электроснабжения по адресам: улица Быстрова, 64, 69-113а; улица Маяковского, 60-68, 59-67; улица Красных Командиров, 88-122, 131-147; улица Пожарского, 139-147, 136-150, 157-159, 164; улица Стрельца, 39-83, 74-116; улица Денисенко, 73-119, 72-122; улица Турбинная, 63-113, 64-114; переулок Школьный, 3-29, 4-30. С 9.00 до 17.00 света не будет на улице Абганеровской, 4-30, 23; переулок Ковыльный, 11-5, 4-6; улица Чехова, 2-12, 3-7; улица Лавровая, 37, 49.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 обесточат с адреса: улица Николаевская, 4, 6; улица Зерноградская, 2, 2а, 6; улица Саушинская, 1, 1а, 2а.