В Волгоградской области подешевели овощи

В среднем килограмм картофеля сейчас обходится волгоградцам в 39 с небольшим рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еженедельно в Волгоградской области цены на рынках и в магазинах меняются. Волгоградцам, конечно же, хочется, чтобы продукты становились дешевле. Однако зачастую происходит все наоборот. За неделю с 12 по 19 июля повысилась стоимость на колбасу, гречку и капусту. Зато стали выгоднее остальные овощи: картофель, огурцы, морковь, помидоры, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

На картофель ценник упал на 11,12%. Теперь килограмм в среднем стоит 39 рублей 23 копейки. На 11,89% подешевела морковь, средняя цена за килограмм на прошлой неделе составляла 76,7 рубля. На 5% снизилась цена на огурцы, на 6,2% - на помидоры. На 2,06% выгоднее стали яблоки.

Среди подорожавших продуктов на вареную колбасу ценник увеличился на 2%, а на копченую – на 1%. На 1,25% подорожали сухие молочные смеси для детского питания, на 1,75% - конфеты, на 1,5% - соль поваренная, на 1,16% - гречка.