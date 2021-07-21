Самой молодой было 49 лет: в Волгоградской области за сутки от коронавируса скончались 9 женщин

Медикам не удалось спасти 9 жительниц Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число жертв пандемии с каждым днем становится все больше. За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 9 смертей от коронавируса. Причем скончались от осложнений вируса только женщины. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, самой молодой погибшей было 49 лет, а самой возрастной – 90.

49-летняя жительница Кумылженского района была госпитализирована на второй день заболевания. Однако ковид и двусторонняя пневмония развивались стремительно. Пациентку с хроническими заболеваниями сердца и эндокринной системы спасти медики не смогли. 77-летняя волгоградка спустя 8 дней после появления симптомов COVID-19 вызвала скорую помощь, которая привезла ее в стационар. А 90-летнюю жительницу Иловлинского района бригада неотложки сначала привезла в поликлинику, откуда пациентку направили в ковидный госпиталь.

71-летняя пенсионерка из Серафимовичского района пошла к терапевту, а на следующий день ее госпитализировали. 4 дня самолечением занималась 74-летняя волгоградка. Потом ее положили в больницу, но время было упущено. А 66-летняя жительница областного центра сама попыталась побороть ковид на протяжении 5 дней. Также жертвами COVID-19 стали 73-летняя женщина из Чернышковского района, 78-летняя жительница Серафимовичского района и 69-летняя пенсионерка из Елани.