В ближайшие часы Волгоградскую область накроют ливни с градом и ветром до 28 метров в секунду

Ливни с грозами и шквалистым ветром будут в регионе несколько дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 21 июля, погода в Волгоградской области может резко ухудшиться. Зной сменят сильнейшие осадки и ураган. По сообщению Волгоградского ЦГМС, с 16.00 до 18.00 среды и до 23 июля в отдельных районах региона ожидаются ливни, сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 23-28 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Волгоградской области рекомендует при получении информации об ухудшении погодных условий соблюдать меры безопасности.

Как рассказали «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве, при усилении ветра парковать машины следует вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам следует обходить шаткие строения и конструкции, нельзя стоять под линиями электропередач, подходить или трогать к оборванным проводам. В помещении надо плотно закрыть окна и форточки. Также во время непогоды необходимо исключить выход на водоемы на маломерных судах. При возникновении опасной ситуации спасатели просят звонить по телефону 101.