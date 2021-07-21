Ушла гулять и не вернулась: под Волгоградом сутки искали пропавшую школьницу

В городе Камышин Волгоградской области сутки искали пропавшую 11-летнюю школьницу. Девочка поссорилась с мамой и во вторник, 20 июля, в 10.00 ушла гулять на улицу. И с того момента о ней ничего не было известно. Обеспокоенная мама обратилась в полицию. Было выяснено, что во время прогулки школьница познакомилась с новой подругой, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».

Дети провели вместе весь день, а затем ушедшая из дома девочка пошла ночевать к новой знакомой. Утром 21 июля школьница пошла на улицу Ленина. Там ее заметили и задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Действий противоправного характера в отношении ребенка совершенно не было.