В Волжском судят доцента политехнического института за взятку и подлог

Уголовное дело по статье «получение взятки» и «подлог» в отношении доцента кафедры Волжского политехнического института передали в городской суд. Женщина получила 23 500 рублей от двух студентов и попалась на преступлении. Доказательства собирали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области.

- Преподаватель внесла в ведомости ложные сведения об успешной сдаче двумя студентами экзаменов без проверки теоретических знаний и практических навыков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, вину свою доцент так и не признала, она продолжает отрицать факт взятки. Однако обвинение сочло собранные факты убедительными. После проверки прокуратуры дело передали в суд на рассмотрение. Женщине грозит до 2 лет тюрьмы.