Замаскироваться не удалось: двое жителей Волгоградской области крали нефть в зерновозе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Двое жителей Камышинского района Волгоградской области попались на краже нефти. Мужчин 29-ти и 43-х лет задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска регионального Главка МВД, а также сотрудники областного УФСБ. Подозреваемые сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод. А чтобы их не поймали, они возили краденое черное золото в грузовике со скрытой цистерной, замаскированной под зерновоз.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 11 км от места врезки было обнаружено место хранения похищенного сырья. В землю была закопана металлическая цистерна. Сейчас ее объем устанавливается. Двое жителей Камышинского района были задержаны в момент хищения 12 тонн нефти. Следователи в отношении них возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.