В центре Волгограда у бронекатера нашли тело утонувшего мужчины

Накануне, 20 июля, в Центральном районе Волгограда у бронекатера БК-31 очевидцы увидели тело утонувшего в Волге мужчине, а на берегу лежали его вещи. О страшной находке сообщили в правоохранительные органы. Как выяснилось, погибшему 72 года. У него не было постоянно места жительства, из-за бродяжнического образа жизни волгоградец злоупотреблял спиртными напитками. В жаркий день решил искупаться, зашел в воду, но обратно до берега так и не доплыл. Скорее всего, из-за сильного опьянения. Причина смерти – асфиксия.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту проводится проверка.

Отметим, что с начала года в водоемах региона утонули 28 человек. Волгоградцев призывают соблюдать правила безопасности на воде.