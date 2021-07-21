Под Волгоградом молодой лихач на «Дэу» врезался в «КамАЗ» и попал в больницу

ДТП произошло в Киквидзенском районе Волгоградской области 20 июля около десяти ночи: на трассе «Самойловка –Шумилинская» столкнулись «Дэу Нексия» и «КамАЗ». В больницу попали 19-летний водитель легковушки, а также его 17-летняя спутница. Как выяснилось, правила нарушил молодой человек. Он банально забыл о безопасной дистанции и на полной скорости врезался в грузовик.

- Водитель двигался со стороны Елани в направлении Новоаннинского, на 77 километре нарушил безопасную дистанцию 65-летнего водителя и совершил столкновение с «КАмАЗом», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за стуки на трассах региона произошло 6 аварий с пострадавшими. Водителей просят быть аккуратными на дорогах и не совершать рискованных маневров.