Саратовцы открыли в Волгограде подпольное казино

Решается вопрос иб избрании меры пресечения в отношении участников банды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении участников организованной группы, которая открыла нелегальное игорное заведение. Банда состояла из 12-ти человек. Весной 2021 года подозреваемые в нежилом помещении на улице Шурухина в Тракторозаводском районе организовали казино. Лидером преступной группы был 44-летний житель Саратова, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Он распределил роли каждого участника в работе игорного клуба.

Также среди организаторов были еще один саратовец, который оказывал юридические и технические консультации, и 32-летний волгоградец. К незаконной игорной деятельности подозреваемые привлекли еще 9 человек, включая девушек, которые выполняли функции администраторов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Вход в игровой клуб был свободным. А посетителям предлагались бесплатные безалкогольные напитки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

19 июля сотрудники Следственного отдела по Тракторозаводскому району СУ СКР по региону и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД при содействии полицейских из Саратова и росгвардейцев пресекли работу подпольного казино. В помещении и по местам жительства фигурантов, в том числе в Саратове, прошли обыски. Силовики изъяли 30 игровых терминалов, сотовые телефоны, компьютерная техника, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении членов преступной группы меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.