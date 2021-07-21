Для жителей микрорайона «Долина» в Волгограде строят четырехполосную дорогу

В Волгограде продолжают ремонтировать и строить дороги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Основание будущей дороги по улице Добрушина в микрорайоне «Долина» в Советском районе Волгограда практически готово: рабочие засыпали в земляное корыто больше 2 тысяч тонн песка и 1,8 тысяч тонн щебня. Оно должно выдержать поток машин, рассчитанный на четыре полосы. Сразу же устанавливают столбы для освещения, бордюры. Не забыли про ливневки. Также в проекте обустройство тротуары для жителей микрорайона.

- Завершающим этапом станет укладка на проезжей части двух слоев асфальтобетона. Площадь нового полотна составит порядка 12 тысяч квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Добавим, что дорога соединит улицы Тюленева и №10. За качеством работ следит «Комдорстрой».