Уралсиб предоставил клиентам выгодные программы рефинансирования

Фото: банк "Уралсиб".

Банк Уралсиб попал в десятку лучших предложений по рефинансированию кредитов в июне 2021 года. Портал «Выберу.ру» анализировал предложения на рынке. Эксперты рассматривали продукты банков под разными углами. Во внимание принимали ключевые параметры такие как, значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования. Особое внимание при ранжировании обращали неочевидные факторы - условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика. Для кредитного портфеля физического лица важна и прозрачность: отсутствие скрытых комиссий.

Уралсиб предлагает выгодные условия: кредит наличными для рефинансирования кредитов других банков. Условия этого предложения ориентированы на нужды клиента. Банк Уралсиб попал в рейтинг Топ-10 лучших программ.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».