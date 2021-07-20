Под Волгоградом мужчина выпал из окна больницы имени Фишера

Мужчина выпал с 7 этажа здания. Фото: сайт волжской горбольницы №1 имени Фишера.

Каждый день в больницах умирают люди, которые до последнего борются за жизнь. Но есть и другие ситуации. 80-летний мужчина находился в урологическом отделении больницы Фишера в Волжском Волгоградской области и вполне мог по окончании лечения выйти из госпиталя на своих ногах. Что толкнуло его на отчаянный шаг, предстоит выяснить следователям. Тело пенсионера нашли под окнами отделения. Он выпал с седьмого этажа.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, врачи пообщались с соседом по палате погибшего. Никаких заявлений о том, что он хочет уйти из жизни, он не высказывал. Состояние его было относительно удовлетворительным. Перед тем, как его нашли мертвым, мужчина попросил соседа по палате спустить в приемный покой и передать деньги его сыну. Проводится проверка.