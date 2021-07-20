В Волгограде участковые полиции на двоих получили 15,5 лет тюрьмы за взятку в 15 тысяч

Полицейские будут отбывать срок в колонии строго режима Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию участковых полиции, которых осудили за взятку. С марта по июль 2018 года Евгений Попов и Кадырболат Бисенов от владельца самовольно построенной шиномонтажки в Дзержинском районе получали незаконное вознаграждение. За это участковые полиции не составляли на предпринимателя протокол об административном правонарушении. Общая сумма взятки составила 15 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Преступление майора Попова и старшего лейтенанта Бисенова пресекли сотрудники Оперативно-розыскной части (собственной безопасности) регионального Главка МВД. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ России по Волгоградской области.

- В судебном заседании Попов вину в инкриминируемом преступлении не признал. Бисенов в показаниях пояснил, что Попов не имеет отношения к совершенному преступлению. Указал, что его действия были вызваны тяжелым материальным положением, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дзержинский районный суд Попову назначил наказание в виде 8-летнего срока в колонии строгого режима и штраф в 225 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года и звания «майор полиции». Бисенова отправили в колонию строго режима на 7 лет 10 месяцев, а также наказали штрафом в 225 тысяч рублей, лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года и специального звания «старший лейтенант полиции».

Стороны обвинения и защиты с приговором не согласились и обжаловали его. Волгоградский областной суд решил, что оба бывших полицейских виновны в преступлении. Однако Бисенову сократили тюремный срок до 7 лет 6 месяцев за активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор вступил в законную силу.