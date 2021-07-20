Юг Волгограда 21 июля оставят без света

Энергетики снова предупреждают волгоградцев о плановых отключении света. В связи с ремонтными работами на электросетях без электроэнергии в среду, 21 июля придется провести день ряду абонентов южных районов Волгограда. У кого-то света не будет с полудня до 17.00, у других отключения более продолжительные: света не будет с 9 утра до 5 вечера. Компания Россети Юг заранее предупредила, жителям каких адресов стоит запастись терпением и пониманием.

ГДЕ НЕ БУДЕТ СВЕТА

С 9.00 до 17.00

Красноармейский район:

ул. Галилея, 25а, 25-49, 10-28, 1а, 1-23, 23а

ул. Железнодорожная, 15-33, 1-13, 2

ул. Заславского, 9-19,12-26, 21-31, 28-40

ул. Хвастанцева Михаила, 13-25,18-26, 27-39, 28-42

ул. Генерала Романенко, 17-25, 18-24, 27а, 27-39, 26-38

ул. Бредихина, 19-21, 20, 23-35, 22-32

ул. Малоземова, 19-29, 20-26, 31-33, 28а, 28б

ул. Измайловская, 1а, 1-9, 18-34,13-23, 31, 38-60

ул. Николая Сердюкова,19-41, 41а, 2-38, 38а

ул. Командира Рудь, 1-11, 18-26

ул. Булаткина, 13-53, 18-52

ул. Оросительная, 15-51, 46-62

ул. Тютчева, 38а

пер. Дворовой, 2, 3.

Кировский район:

ул. Пальмовая, 15-37, 2

пер. Ольховский, 4-8, 3-9

ул. Майская, д.2а-8а д.3а-21

пер. Майский, 1-1а

ул. Ковыльная, 1-15, 2-20

ул. Лавровая, 82-90.

С 12.00 до 17.00

Красноармейский район:

ул. Марийская, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13

ул.40 лет ВЛКСМ, 1, 5, 7, 9

ул. Копецкого, 2, 4, 6, 10

ул. Удмуртская, 79, 81

ул. Олимпийская, 8, 10, 12, 14.