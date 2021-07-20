В Волгограде ищут склад для хранения вакцины от коронавируса

Вакцина на складе должна храниться в морозильном оборудовании Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде объявлен аукцион по поиску организации, которая займется приемкой, входным контролем, хранением, учетом и выдачей вакцины от коронавируса. Подрядчика ищет Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1. За услуги медучреждение заплатит 11 миллионов 808 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

У потенциального подрядчика должна быть лицензия на производство лекарственных средств или на фармацевтическую деятельность. Помещения для хранения вакцины от COVID-19 должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также находиться вне жилой зоны на расстоянии не менее 50 метров от домов. К складам для разгрузки и загрузки вакцины будет подъезжать крупногабаритный транспорт. Храниться антиковидные препараты будут в холодильниках, от которых потребуется бесперебойная работа и особый температурный режим. При необходимости оборудование должно подключаться к автономным источникам электропитания. В морозильных камерах на складе должно одновременно храниться до 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Срок окончания подачи заявок для участия в электронном аукционе – 11 августа. После подписания контракта исполнитель должен оказать услуги по приемке, входному контролю, хранению, учету и выдаче вакцины от COVID-19 до 31 декабря 2021 года.