На станции Сарепта в Волгограде пролилась серная кислота

Серная кислота – весьма агрессивное вещество, которое при попадании на почву полностью убивает микрофлору и уничтожает все микроорганизмы, а у человека поражает дыхательные пути. В пресс-службе Приволжской железной дороги поспешили успокоить: в результате ЧП на станции Сарепта никто не пострадал, угрозы экологической безопасности тоже нет. 20 июля около полудня здесь обнаружили течь серной кислоты из цистерны грузового вагона.

- Данный вагон был отцеплен и передислоцирован на специальный путь, - прокомментировали в компании.

На всякий случай к месту происшествия пригнали пожарный поезд. Причину случившегося еще предстоит устранить, но на движении поездов это не сказалось, все составы ходят по своему расписанию.