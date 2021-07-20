В Волгограде военнослужащий зарезал знакомого за комплимент его жене

В Волгограде на скамье подсудимых гарнизонного военного суда оказался старший сержант одной из воинских частей, дислоцирующихся в нашей области. Мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Военный следственный отдел СК РФ по Камышинскому гарнизону смог доказать его вину в преступлении, которое он совершил в порыве ревности и на фоне помутненного алкоголем разума 8 марта 2021 года.

В тот день военнослужащий отмечал женский праздник в компании супруги и своего знакомого. Когда приятель в честь международного женского дня засыпал его жену комплиментами, сержант вскипел от ревности и схватил нож. Не долго думая, он всадил оружие в живот знакомому. Удар оказался не смертельным, однако состояние у мужчины было тяжелое.

Подсудимому за причинение тяжкого вреда здоровью назначили 2,5 года колонии общего режима. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ВСУ СК РФ по ЮВО.