Волгоградским депутатам понадобилась новая мебель за 653 тысячи рублей

Фото: Волгоградская областная дума

Депутатам Волгоградской областной думы понадобилась новые шкафы, стулья и столы. На сайте госзакупок был объявлен аукцион по поиску поставщика мебели для регионального парламента. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на закупочную документацию, из бюджета Волгоградской области на мебель готовы потратить 653 тысячи рублей.

В областную думу требуются письменные и приставной столы, а также для переговоров, офисные тумбы, деревянные шкафы для документов и одежды, 10 стульев. Также в перечне - 2 темно-коричневых кресла из кожи, которые будут предназначены для руководителя, сообщается в документации. Всего в закупке 35 единиц мебели. Торги состоятся 29 июля.

Поставка мебели для народных избранников в здание на проспекте Ленина, 9 должна пройти отдельными партиями до 1 декабря 2021 года.