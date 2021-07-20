Неделю ничем не лечилась: в Волгограде 55-летняя женщина умерла от коронавируса

Больные в госпиталь поступают круглосуточно. Фото: Диана ИВАНОВА.

Третья волна коронавируса еще только набирает обороты. Заболеваемость каждый день бьет рекорды в Волгоградской области, не отстает рост числа летальных исходов. По данным оперштаба за 20 июля 2021 года, 12 человек из-за коронавируса потерял наш регион всего за одни сутки. Восемь женщин и четверо мужчин скончались в больницах Волгограда и области после того, как им поставили диагноз COVID-19 с двусторонней пневмонией. Развивается она стремительно, людей не успевают вытащить с того света.

Могла ли спастись 55-летняя волгоградка, если бы вовремя обратилась к врачу, уже никто не скажет. Женщина умерла после того, как ее привезли в больницу №5. Выяснилось, что симптомы болезни она почувствовала еще за неделю до обращения, но, как утверждают в облздраве, ничем не лечилась сама и к врачам не обращалась. Возможно, на течении коронавируса сказалось и то, что у волгоградки были проблемы с сердцем.

Это самый молодой пациент из тех, кто умер за эти сутки. Так же ковид унес жизни 62-летней жительницы Быковского района, 65-летнего мужчины из Фролово, 67-летнего жителя Михайловки, 68-летней жительницы Котовского района.

68-летняя женщина Волжского, по информации облздрава, 13 дней лечилась самостоятельно. Не почувствовав улучшений, все же вызвала скорую. Ее тут же увезли в ковидный госпиталь, но спасти не успели. Такая же участь постигла 69-летнего жителя Еланского района, 71-летнюю волжанку и 72-летнего камышанина.

81-летняя бабушка из Городищенского района о том, что у нее ковидная пневмония, узнала только во время плановой флюорографии. Ее увезли в больницу, но спасти не смогли. Не спешила обращаться к врачам и 84-летняя волгоградка. Она 2 недели лечилась дома по старинке, но становилось хуже. В 5-ю больницу ее привезли с двусторонней пневмонией.

У 85-летней жительницы Урюпинска обширную пневмонию обнаружили всего через 2 два дня после появления симптомов. И ей лечение не помогло.