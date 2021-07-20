Не кладите в холодильник: волгоградцам рассказали, как остудить смартфон в жару

Подобные "приветы" от своего смартфона получают многие в такую жару. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На юге России, и в Волгоградской области наступила аномальная жара – даже в тени градусник показывает +40. Власти обсуждают на оперативном совещании, как спасать людей, асфальт, леса. Перегреваются не только люди и животные, но и гаджеты: все больше жалоб на отказывающуяся работать технику. Смартфоны пишут, что невозможно использовать камеру и другие приложения и умоляют своих владельцев: охладите меня! Можно ли положить устройство в холодильник или приложить к нему лед?

- Нельзя остужать телефон в холодильнике, при помощи льда или воды - резкие перепады температур крайне вредны для электроники, - предупреждает директор МегаФона в Волгоградской области Кирилл Давыдов. И советует горячее устройство отключить от зарядки, освободить от чехла, положить в тень на проветриваемое место. И какое-то время оставить в покое – ему станет лучше.

Чтобы не допустить перегрева, волгоградцам советуют не оставлять телефоны под открытыми лучами солнца, особенно в машине. Так вы его можете потерять навсегда. Закрывайте все приложения, работающие в фоновом режиме, а если вы долго на солнцепеке – отключите вай-фай, чтобы смартфон не тратил энергию на поиск доступных сетей. Чем меньше вы заставляете свой гаджет работать, тем легче ему перенести жару.

Заряжайте в такую жару телефон только в прохладном помещении. Ведь во время зарядки он дополнительно нагревается. И лучше не использовать «неродную» зарядку: смартфон от этого еще сильнее «закипит». Еще можно уменьшить яркость экрана – но только в случае, если вы не собираетесь общаться в чатах. Под ярким солнцем на тусклом экране вы ничего не увидите.