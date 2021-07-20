В Волгоградской области ребенок попал в больницу, упав во сне на собаку

Мальчику и девочке потребовалась помощь медиков в Городище после укусов собак Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшный инцидент произошел накануне в Волгоградской области. В одной из гостиниц Городищенского района 10-летний мальчик упал во сне упал на домашнюю овчарку. Школьник был вместе с родителями проездом из Москвы. От неожиданности собака покусала ребенка. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, у мальчика раны лица и шеи. К гостинице приехала скорая помощь. Медики ввели пострадавшему вакцину. Сейчас маленький москвич находится на лечении в детской областной больнице.

- Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, - отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В Городище случился еще один случай нападения собаки на ребенка. На этот раз бездомное животное покусало девочку на улице Красная. Она получила поверхностную рану, которую обработали медики. Также специалисты ввели вакцину. Второй укол ребенку сделают 22 июля. В облздраве отметили, что вакцинацию после укуса делают в любом случае, больна ли собака бешенством или нет.