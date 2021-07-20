В Волгограде начальника железнодорожной станции отправили в тюрьму за взятку

Суд наказал взяточника 3-летним тюремным сроком Фото: Алексей ФОКИН

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении бывшего начальника железнодорожной станции «Бетонная». 40-летнего мужчину обвиняли в получении взятки. Начальник станции с апреля 2017-го по июнь 2018 года получил от представителей двух коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. За это он ускорил подачи и уборки вагонов на подъездные пути данных фирм.

- Кроме того, в июле 2019 года он получил взятку от директора строительной компании за ускорение процесса разработки инструкции о порядке обслуживания железнодорожного пути необщего пользования и её согласования с должностными лицами структурных подразделений ОАО «РЖД», - добавили в объединенной пресс-службе судов.

Общая сумма взяток составила 192 тысячи рублей. Деньги начальник железнодорожной станции получал на свою банковскую карту. Оперативное сопровождение уголовного дела проводило Управление ФСБ по региону.

Суд наказал обвиняемого лишением свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Также в течение трех лет ему запретили занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.