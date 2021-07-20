«Спасибо вам за все, учитель»: заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров скончался в Волгограде

Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград"

Волгоградские и весь российский спорт понес невосполнимую утрату. В Волгограде скоропостижно скончался заслуженный тренер России по плаванию Владимир Захаров. Тренер Спортивной школы олимпийского резерва ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» был одним из лучших специалистов в стране. Он воспитал большое число именитых пловцов и на открытой воде, и в бассейне. Под началом Владимира Захарова тренировались олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, чемпион мира и Европы Юрий Кудинов, серебряный призер Олимпийских игр Константин Ушков, бронзовая медалистка Олимпиады Ольга Кириченко-Панкратова, чемпион мира и Европы Евгений Седов, а также Мария Новикова, Денис Адеев и Иван Моргун.

- Вы сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Вы знали обо мне все. С моих 3-х лет буквально каждый день колдовали надо мной, чтобы мы смогли произвести фурор на мировых спортивных аренах. И мы это сделали вместе. Вы лучший и всегда им останетесь. Спасибо вам за все, великий тренер, учитель, гуру, наставник, родной человек, - почтил память Владимира Захарова его воспитанник Евгений Седов в своем Instagram.

Владимир Николаевич Захаров родился в 1946 году. В качестве спортсмена он добился звания «Кандидат в мастера спорта СССР по плаванию». В 1969 году окончил кафедру плавания Волгоградского государственного института физической культуры. После окончания спортивной карьеры стал работать тренером. Он был старшим тренером сборной России по плаванию на открытой воде. За успешную подготовку спортсменов был награжден Орденом Дружбы.

13 июля Владимир Захаров отметил 75-летний юбилей. Не стало его 19 июля – в этот день его воспитанник Денис Адеев в Санкт-Петербурге выиграл этап Кубка России по плаванию на открытой воде.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Захарова.