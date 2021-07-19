Не хуже эрмитажных котов: талисман Старой Сарепты начал вести свой блог

Хвостатым талисманом "Старая Сарепта" обзавелась примерно шесть лет назад. Рыжий кот забрел в музей и остался. Сотрудники выбрали ему подходящее имя – Горчичник. С тех пор кот охраняет секреты подземелий 18 века и рецепт лучшей российской горчицы.

Но недавно он решил расширить свои полномочия и завел собственный блог в соцсетях музея. В первом посте в инстаграме музея-заповедника Горчичник написал, что будет из первых лап рассказывать самые интересные события Старой Сарепты.

- «Сегодня приезжал автобус школьников на экскурсию. Школьников я люблю, школьники хорошие! Многие из них приезжают издалека. А что это значит? У них есть с собой сосиски в контейнере! Сосиски я тоже люблю. Не меньше, чем школьников» - написал в первом посте рыжий талисман музея.

Видимо, волгоградцам понравился такой блог, ведь первый пост в инстаграм за пару дней набрал почти 200 лайков, при обычной активности пользователей в 40-60 оценок.