Под Волгоградом фура смяла «Лексус»: двое в больнице

Два человека в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жесткое ДТП произошло в Николаевском районе Волгоградской области около пяти утра 18 июля. На 669-ом километре трассы «Волгоград-Москва» столкнулись «МАН» и «Лексус». 24-летний водитель иномарки и его 26-летний пассажир получили серьезные травмы, их госпитализировали.

- 24-летний водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «МАН» под управлением 61-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Обстоятельства аварии выясняются. Водителей просят соблюдать ПДД и не совершать рискованных маневров на дорогах.