В Волгограде 20 июля электричество отключат в двух районах

Во вторник без света останутся жители Краснооктябрьского и Кировского районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются плановые отключения света, которые происходят из-за ремонтных и профилактических работ. Как правило, без электричества горожане остаются с утра до наступления вечера. 20 июля с временными неудобствами столкнутся жители десятка улиц в двух районах города. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», во вторник электроснабжение будет частично отсутствовать в Краснооктябрьском и Кировском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 13.00 обесточат многоквартирные дома №4 на улице Варшавской, № 31/1 на улице Кузнецова, №3 на улице Новоремесленной. На улицах Варшавской, 14 и Таращанцев, 2а электроснабжения не будет с 9.00 до 13.00.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Абганеровской, 31-43, 32-48; переулка Ольховского, 11, 10-26; переулка Гороховского, 3-17, 4-12; улицы Генерала Апанасенко, 29-45, 20-46; улицы Пальмовой, 11-15; переулка Волжского, 4а-6, 1-7, 10.