Банк Уралсиб запустил акцию «Выгодный ВЭД» для бизнеса

Фото: банка "Уралсиб".

Новая акция банка Уралсиб - «Выгодный ВЭД». Это услуга для тех клиентов банка, кто перевел свой бизнес в сфере внешнеэкономической деятельности к ним обслуживание.

- В рамках акции «Выгодный ВЭД» наши клиенты получают бесплатную услугу валютного контроля на три месяца с момента подключения, - сообщили в бане Уралсиб.

Стартовала акция 19 июля и продлится до 31 декабря 2021 года. Когда срок действия бесплатной услуги закончится, плата будет взиматься согласно тарифам банка. То есть от суммы операции, но не менее 600 рублей и не более 60 000 рублей + НДС. Однако более подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

- Участвовать в нашей акции могут как новые клиенты, так и действующие – те, которые не пользовались услугами валютного контроля в банке в течение 2020-2021 годов, - пояснили в банке Уралбсиб.

То есть подключить услугу могут как физические, так и юридические лица, которые занимаются частной практикой. А уже персональный эксперт банка поможет бесплатно оформить документы по переводу контракта из другого банка, обеспечит пошаговое сопровождение по сделке.

Более подробно об услугах сопровождения ВЭД Банка Уралсиб можно узнать по телефону «горячей линии» для бизнес-клиентов 8-800-700-77-16, или на сайте банка.