Волгоградцев приглашают прийти в парк с упаковкой от яиц и йогурта

С мероприятия вы уйдете с чувством, что только что спасли планету. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Волгоградцам предлагают сдать пластиковые отходы и взамен уйти с мероприятия с чувством, что вы только что спасли мир. Это можно сделать на акции по раздельному сбору отходов, которая пройдет в субботу, 24 июля, в сквере Симбирцева. Ее проведут напротив библиотеки Горького с 10:00 до 12:00. Организует экологическое мероприятие философская школа «Новый акрополь».

Жители могут приносить бутылки из-под воды, лимонада, сока, шампуней, пакеты, пищевую упаковку, стаканчики из-под йогурта, упаковку из-под торта, печенья, яиц, чеки. Также для утилизации можно принести металл: крышки и консервы, ящики и банки, аэрозольные спреи. Организаторы примут батарейки, бутылки и банки из любого стекла.

Но есть и ограничения: организаторы не смогут принять у вас пластик с остатками пищи, хрусталь, керамику, градусники и лампочки или непрозрачные и яркие пластиковые бутылки. Не стоит приносить с собой макулатуру. Кстати, ее можно сдать в другом месте и тем самым помочь малышу с редким заболеванием (читайте, где принимают бумажные отходы в помощь Илье Шахову).