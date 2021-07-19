Карта местности, крем от ожогов, бинты: волгоградцам рассказали, что взять с собой в отпуск

В отпуск нужно брать не только купальники и шляпы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сезон отпусков в разгаре, и сотни волгоградцев в этот самый момент собирают чемоданы на море или в горы. В нынешних условиях туристам стоит помнить о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты. Перед поездкой в новое место заместитель главврача Клиники семейной медицины ВолгГМУ Андрей Зуб советует узнать, где ближайший медпункт, сохранить в контакты номера экстренных служб и создать контакты для быстрого набора. Так, в случае необходимости, можно позвонить близкому человеку одним нажатием и не снимая блокировки смартфона.

Любителям походов советуют не сильно надеяться на гаджеты и распечатать карту местности, а также рассказать родственникам, по какому маршруту пройдете.

В любых поездках следует пить из проверенных водоемов, но лучше брать с собой бутилированную воду. С гастрономическими экспериментами также стоит повременить – врачи не рекомендуют резко менять рацион, пищеварительная система не всегда к этому готова.

Самая важная часть багажа – аптечка. Андрей Зуб советует брать только определенные лекарства, например: препараты, которые вы принимаете регулярно, причем с запасом на день больше, чем запланирован отдых. Также необходимы жаропонижающие и они же обезболивающие и препараты для выпаивания, в случае диареи. В туристической аптечке также должны быть противоаллергические препараты второго поколения, антисептические растворы, бинты и салфетки. Желательно взять в поездку солевой раствор для промывания носа, охлаждающие пакеты - на случай травм, противовоспалительные капли для глаз, средства от солнечного ожога и спреи от насекомых и клещей.

Все эти советы помогут вам провести незабываемый и безопасный отдых. Медики напоминают, при любых признаках недомогания обращайтесь к врачу.